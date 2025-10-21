10月21日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道324・・・天草市五和町二江（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害）国道3・・・熊本市北区大窪（スピード違反）国道221・・・人吉市下田代町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩