シリアからスイスに逃れた友人の女性を題材に描いたマエヴァさんの作品＝１２日、横須賀美術館世界最大規模の絵本原画コンクールの受賞作品などが集まった巡回企画展「ブラチスラバからやってきた！世界の絵本パレード」が、神奈川県の横須賀美術館（横須賀市鴨居）で開かれている。国内外２５組の絵本と原画などが鑑賞できる。１１月３日まで。コンクールは、スロバキアの首都ブラチスラバで２年に１度開催される「ブラチス