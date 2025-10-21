トヨタ自動車は信号機などのインフラと、AIを搭載した車を連携させた自動運転技術を初めて公開しました。記者「間もなく合流地点に入っていきます。ドライバーは手を触れていません」トヨタが初めて公開したのは、開発中の自動運転技術です。GPSなどで得られる車の位置情報をクラウド上に集約。その情報をもとに、AIが飛行機の“管制塔”のようにそれぞれの車両に指令を出します。車に搭載されたAIがその指令を受けて、自動運転す