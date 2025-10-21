お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。10月14日の放送では、リスナーのアルバイト経験にまつわるメールから「二人が世の中の人に守ってほしいルール」について話題を展開した。 話題のきっかけは、スーパーの惣菜コーナーでアルバイトをしていたというリスナーからのメӦ