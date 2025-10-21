◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）堂々のピッチングで、達が先発の仕事を果たした。勝負を決める第６戦の緊張感も、中４日の登板間隔も関係ない。１５０キロを超える真っすぐと落差の大きいフォークで、５回２／３を６安打２失点、自責１の好投。投手戦を演出したが「モイネロ投手より多く点を取られてしまい悔しい」と振り返