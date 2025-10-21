阪神の藤川球児監督（４５）が２０日、甲子園での全体練習に参加した。以下、主な一問一答。−休日を挟んで選手たちは変わらず、やるべきことに取り組んでくれている。「いいアイドリングというか、またいい状態になりつつありますね。内容もある、いい状態の練習に見えますね」−パ・リーグのＣＳファイナルＳもかなり盛り上がっている。「クライマックスシリーズがあるということで、やっぱりファンの方は楽しんでいる