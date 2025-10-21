阪神の及川雅貴投手（２４）が２０日、日本シリーズでの自身初登板へ燃える思いを口にした。「一昨年のポストシーズンで投げられなかった悔しさは、ずっと感じながらやっていた」。２３年はＣＳファイナルＳ、日本シリーズでベンチ入りしながらも登板なし。あれから大きく成長し、今年は立場がガラッと変わった。ＣＳファイナルＳは１、２戦目に登板し、流れを呼び込んで２勝。日本シリーズでも石井と岩崎へつなぐ、重要な役割