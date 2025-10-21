日本シリーズ第１戦の先発が濃厚な阪神・村上頌樹投手（２７）が２０日、今年３度目の“開幕星”へ導くことを誓った。レギュラーシーズンの開幕となった３月２８日・広島戦は８回２／３を４安打無失点で勝利投手となり、藤川監督に初白星をプレゼント。ＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳでも、１５日の第１戦で５回５安打無失点。自身に白星は付かなかったが、チームを勝利へ導いた。「両方開幕を投げさせてもらったので、両方勝て