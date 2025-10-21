◇東京新大学野球創価大5―1共栄大（2025年10月20日飯能市民）創価大の立石は「3番・二塁」で出場し、3打数1安打だった。0―1の4回1死から右前打で逆転の口火。「昨日から逆方向にいい打球が飛んでいた。捉えられて良かった」と振り返った。最終戦を白星で終えて2位。神宮大会出場を懸けた関東地区大学野球選手権（11月2日開幕）への出場を決め「4年生と長くできることが一番うれしい」と喜んだ。23日のドラフト会議