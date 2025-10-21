阪神は２５日から始まる日本シリーズでソフトバンクと対戦することが２０日、決まった。藤川球児監督（４５）は日本シリーズへ向けた“球児流マネジメント”を発動。敵地で迎える初戦から緊張感に包まれて戦うことになるが、試合後の外食などリラックスタイムの必要性を強調。「気持ちを落ち着ける時間というのは非常に重要になりますから」と持論を展開し、遠征先でのチームのタイムスケジュールを調整する意向を示した。頂上