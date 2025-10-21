北中米ワールドカップの出場確定28か国に、ヨーロッパ地区&北中米カリブ海地区の各グループの“現”首位チームを加えて仮想ポット分けをしてみた。現在のポット分け基準はFIFAランキングに基づくため、ここでは10月17日付の最新ランクをもとに仮想的に分けてみた（開催３か国のアメリカ、カナダ、メキシコはポット１決定。カッコ内の順位はFIFAランク、▲＝本大会出場未確定）。＜ポット１＞メキシコ、アメリカ、カナダ、