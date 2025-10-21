市議選の結果から見て現職市長が住民の信頼を取り戻し、引き続き市政のかじ取りを担えるとは到底思えない。直ちに身を引くのが筋だろう。静岡県伊東市で、田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う市議選が行われた。「東洋大卒」と学歴を偽ったとされる田久保氏は、９月の市議会で不信任決議を全会一致で可決された。田久保氏は辞職を拒否し、「不信任決議で審議がストップした」という理由で、市議会を解散していた。選