トヨタ自動車は２０日、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）の新型「ランドクルーザーＦＪ」を発表した。２０２６年に発売する。ランドクルーザーの新型車投入は２年ぶりとなる。ＦＪには「ＦＲＥＥＤＯＭ（自由）」と「ＪＯＹ（楽しむ）」の意味を込めた。２列シートの５人乗りで、排気量２・７リットルのエンジンを搭載。正面からのシルエットはほぼ直方体の角張った外装で、内装は計器盤からダッシュボードまで平らにして視認性を