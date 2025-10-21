◇東京六大学野球・第6週最終日慶大4―3立大（2025年10月20日神宮）3回戦1試合が行われ、慶大は7回に今津慶介外野手（3年）が代打逆転3ランを放って立大を下し、勝ち点2とした。主に打順1番を任されながら、打率1割台の不振で2試合続けて先発を外れた今津が奮起した。1―3の7回1死二、三塁の好機に代打で登場し、立大のエース・小畠から右翼席へ逆転の決勝3ラン。「打てなくてチームに迷惑をかけた。支えてくれたチー