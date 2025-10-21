¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤¬£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±¤Ï¡¢½°±¡¤Ç¤Ï½°±¡²ñÇÉ¡Ö²þ³×¤Î²ñ¡×¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼ÂÀÓ¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¡Ê¹ÓÌÚ¹áÉÄ¡¢Ä¹Ã«Éô½Ù¡Ë¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîÅÞ¤â¤¢¤ë¡£Éý¹­¤¯¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¹â»Ô»á¤Ï£²£°