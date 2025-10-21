一力遼棋聖にとって重要なシリーズ読売新聞社は、囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局を、来年１月、米国・ハワイで開催する。ハワイ対局は１９８８年、９７年に続き、２９年ぶり３回目。ハワイ州の招致を受け、日本航空の協賛で実現した。対局前日には日本総領事館で前夜祭が開かれるほか、大盤解説会や棋士による指導対局を通じ、現地の囲碁ファンと交流する。国内