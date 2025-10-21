µþ¶ËÈ¯ÅÅ½êÆâ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¡á2024Ç¯10·î¡¢ËÌ³¤Æ»µþ¶ËÄ®¡ÊËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏÄó¶¡¡Ë¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò½ÏÀ®¤·¤¿¤éÌ£¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡£¤½¤ó¤Ê¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¼òÂ¤²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾åÀîÂçÀã¡Ê¤«¤ß¤«¤ï¤¿¤¤¤»¤Ä¡Ë¡×¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤ÈËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤¬¶¦Æ±¤Ç»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¹ÅÙÊÑ²½¤Î¾¯¤Ê¤¤È¯ÅÅ½êÆâ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÃùÂ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ò¤Î½ÏÀ®¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¼òÂ¤¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤Î´Ä¶­¤òÌÏº÷¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÏÏ¢·È¶¨Äê¤â·ë¤ó¤Ç¿·