2026年にTBS系日曜劇場枠(毎週日曜21:00〜)で放送される堺雅人主演の『VIVANT』続編。このたび、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら総勢26人のキャストが発表された。『VIVANT』続編総勢26人のキャストが発表今作は前作のラストシーンの直後から始まる物語となるが、その全貌はまだ明かされていない。主人公・乃木憂助とこの26人の登場人物たちを待ち受けているのは、果たしてどんな冒険なのか。このたび26人のキャストが