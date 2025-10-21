モデルプレス＝2025/10/21】作家・小川哲氏の小説『君のクイズ』（朝日文庫／朝日新聞出版刊）が、2026年に実写映画化されることが決定。あわせて、特報とファーストルックビジュアルが解禁された。【動画】実写映画「君のクイズ」謎に包まれた特報映像◆小川哲原作「君のクイズ」実写映画化決定原作は『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、『地図と拳』で第168回直木賞を受賞した小川氏が、2022年に発表した同名小説。“クイ