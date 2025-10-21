◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）両手をポンッとたたき、日本ハム・新庄剛志監督（５３）は、晴れやかな表情で会見場に現れた。「めちゃくちゃいいファイナルだったし、めちゃくちゃいいシーズンだった。２位が日本シリーズに行くべきではない」。第３戦からの３試合で計２２得点も最終決戦はモイネロを攻略出来ず３安打１得