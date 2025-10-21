巨人の阿部慎之助監督（４６）が２０日、来季の逆襲に向けて「地獄の秋」を予告した。今月下旬からファーム施設のジャイアンツ球場室内練習場、ジャイアンツタウンスタジアムで予定している若手主体の秋季練習を「長くなるよ」と示唆。投手は投げ込み、野手は振り込みで強化を図る。投手は実際の試合で疲れた状態で投球する場面を想定し、走り込んだ後にブルペン入りする案を示すなど練習改革プランも披露した。悔しさを晴らす