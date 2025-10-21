【ロンドン１９日＝大西健太】大相撲のロンドン公演は、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽を迎え、５日間の全日程を終えた。１９９１年以来、３４年ぶり２度目のロンドン開催に５日間合計で観衆約２万７０００人を動員。５日間の合計成績で争われた取組は、豊昇龍（２６）＝立浪＝が、大の里（２５）＝二所ノ関＝との横綱全勝対決を制して幕を閉じた。チケットは全日程で完売。大盛況で幕を閉じた英国での伝統国技「大相撲」