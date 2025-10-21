◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の最終ステージ（Ｓ）第６戦を制し、４勝（アドバンテージ１勝を含む）３敗で２年連続、パでは西武を抜いて歴代最多となる２２度目の日本シリーズ進出を決めた。２連勝で王手をかけながら、第３戦から３連敗。タイに持ち込