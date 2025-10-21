２３日に行われるプロ野球ドラフト会議の対象選手となっている米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）が来季も継続して同大学でプレーする方針を固めていることが２０日、明らかになった。当初から２年間は同大学でプレーする意向だったが、現時点で決意に変化はなく、ＮＰＢ球団から指名されても、来年２〜６月に開催される同大学の公式戦に出場する考えだ。もし、海外留学中の日本人野手が支配下指名を受ければ史上初