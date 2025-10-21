来季からコーチ兼任となるオリックス・平野佳寿投手（４１）が２０日、１１月を「コーチの秋」とする考えを明かした。２１日からの秋季練習は、原則的にコーチで部分参加する予定。「コーチとしてどういう動きをしていくのか。コーチの方に教わりながら、コミュニケーションを取ることを大切にしたい」とイメージした。来季でプロ２１年目を迎えるが、指導者ではルーキー。各投手の特徴は把握しており、まず１日の流れを勉強す