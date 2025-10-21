ロン毛の人気芸人がヘアドネーションで変ぼうした。バイク川崎バイクが２０日までにインスタグラムで「ロン毛をヘアドネした夜」とつづり、ヘアドネーションに挑戦したお笑いコンビ「金属バット」の友保隼平の姿をアップ。友保は背中まで届くロングヘアをばっさりカットしてイメチェンした。川崎は「『いやあ、飯に髪が入らなくて食いやすいですわぁ』とのこと」「＃ＢＫＢ美容室」と新ヘアになった友保の気持ちを代弁。フ