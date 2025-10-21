◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン第1日（2025年10月20日東京・有明テニスの森公園）ダブルス1回戦が行われ、主催者推薦で出場した内島萌夏（24＝安藤証券）園部八奏（わかな、17＝IMG）組は袪皓晴（セン・コウセイ、台湾）蒋キンウ（ショウ・キンウ、中国）組に2―6、4―6で敗れた。2人がペアを組むのは今回が初めて。約1時間の雨天中断があった一戦で最後まで流れをつかめなかった。園部