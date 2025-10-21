北海道共和町で2025年10月20日午後、車3台が絡む事故がありました。この事故で男女4人が病院に搬送され、このうち1人が死亡しました。事故があったのは共和町国富の島付内トンネル付近の国道です。午後4時半ごろ目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、国道を仁木町方面から岩内町方面に走行していた軽乗用車とその対向車線を走行していた乗用車が衝突。乗用車の後ろを走行していた普通貨物自動車が乗用車に衝突した