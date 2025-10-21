ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」が開幕する。初日メインは12Rドリーム戦だ。選考勝率1位の茅原が実績上位機を手に入れた。前検の感触こそひと息だったものの、初日は調整時間がたっぷりある。自分好みの舟足にしっかりと仕上げ、インから力強い逃走劇を披露する。前検から好感触を得ていたのが峰。2コースから鋭い差しハンドルを入れて茅原に迫る。桐生は豪快に握りマイ。池田はさばいて上位進出を狙う。