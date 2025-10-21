【東レ静岡日本一へつなげ。(1)】2年目を迎えたバレーボールSVリーグ男子の25〜26レギュラーシーズンが、いよいよ幕を開ける。阿部裕太監督（44）率いる東レ静岡の初年度は8位と低迷。改めてチャンピオンシップ（上位6チーム）進出からの頂点へ総力を結集する。21日から開幕初戦（対東京GB、静岡市・このはなアリーナ）の25日まで、選手の声や動向、スタッフのサポートぶりなどを「東レ静岡日本一へつなげ。」と題して連載する