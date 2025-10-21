女優の出口夏希（24歳）が、明治の冬期限定チョコ「メルティーキッス」の新イメージキャラクターに起用され、10月21日に新グラフィックおよび新CMが解禁。それに伴いインタビューに答え、“冬になると毎年楽しみにしていること”を語った。昨年まで14年間イメージキャラクターを務めていた女優・新垣結衣からバトンタッチ、今回、新たなイメージキャラクターに就任した出口。撮影後のインタビューでは、「『メルティーキッス』は冬