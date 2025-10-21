21日午前4時4分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は京都府北部で、震源の深さはおよそ360km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の田村市、いわき市、福島広野町、楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町、茨城県の日立市です。【各地の震度詳細】