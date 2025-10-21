巨人・岡本和真内野手（２９）の今オフの動向について２０日（日本時間２１日）、全米記者協会に所属してメジャーリーグを取材して敏腕として知られるフランシス・ロメロ記者が、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で言及した。ロメロ氏は「複数の球界関係者は、読売ジャイアンツの岡本和真一塁手／三塁手は、今季終了後にポスティングされないと信じている。岡本は２９歳。日本では最高の打者の１人で、２４８本塁打を放っている」