【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年のTBS日曜劇場枠（毎週日曜21時～）にて、堺雅人主演の『VIVANT』の続編が放送。 このたび、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら、総勢26名のキャストが発表され、あわせてティザームービーが公開された。 ■前作の放送から3年、あの冒険には、まだ続きがあった 警視庁公安部の野崎守役に阿部寛。バルカで出会い、乃木憂助と惹かれ合う医師の柚木