ACLE東地区1次リーグ第3戦アウェー上海海港戦の前日会見が行われ、町田の黒田監督が“アジア初勝利”を誓った。初参戦の今季はここまで2戦2分けで「まだ勝ち点3を得られてない。しっかり準備してきているので、強い気持ちで挑んでいきたい」と強調。リーグ戦を含めて公式戦3試合白星がないだけに、日本代表MF相馬も「アウェーのサポーターが多く入って盛り上がる雰囲気だと思うが、そこで勝って帰りたい」と必勝を期した。