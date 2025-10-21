自民党と日本維新の会は連立政権の樹立で正式に合意しました。これを受け、きょうの総理大臣指名選挙では、自民党の高市総裁が総理大臣に選出されることが確実な情勢となりました。自民・維新両党の党首らは、きのう会談し、連立政権樹立の合意文書に調印しました。自民党高市早苗 総裁「大変大きな一歩だと思っております。これから日本を前に進めるために、精一杯働いてまいる所存でございます」日本維新の会吉村洋文&#