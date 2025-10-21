９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」が、来年２月に行われるポップロックバンド「ＯＮＥＲＥＰＵＢＬＩＣ（ワンリパブリック）」の来日公演「“ＦｒｏｍＡｓｉａ，ＷｉｔｈＬｏｖｅ”２０２６ｉｎＪａｐａｎ」（２５日・Ｋアリーナ横浜、２２７日・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）にスペシャルゲストとして出演することが２１日、発表された。グラミー賞受賞のヒットメーカーとしても名高いフロントマンのライ