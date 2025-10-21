ア・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）は１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズが本拠地でマリナーズに快勝し、３勝３敗のタイに持ち込んだ。すでにワールドシリーズ（ＷＳ）進出を決めたドジャースの対戦相手は２０日（同２１日）に決まるが、大谷翔平投手（３１）にとっては、どちらも“お得意様”だ。ナ・リーグ優勝決定Ｓ第４戦では、打者として３本塁打、投手では先発で６回０／３を無失点、１０奪三振の活躍でシリーズＭ