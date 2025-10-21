ＴＢＳは２１日、来年放送の堺雅人主演の日曜劇場ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編（日曜・午後９時）に出演する阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李ら総勢２６人の豪華キャストを発表した。警視庁公安部の野崎守役に阿部寛。バルカで出会い、乃木憂助（堺）と惹かれ合う医師の柚木薫役に二階堂ふみ。前作で解体されたテントのナンバー２であり乃木憂助の弟・ノコル役に二宮和也。別班で乃木憂助の相棒である黒須駿役に松坂桃李