JAEJOONG（ジェジュン）の最新アルバム『Rhapsody』（ラプソディ）が、10月21日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週1.7万枚を売り上げ、1位に初登場。『Love Covers II』（2020年8月10日付）以来、5年3ヶ月ぶり自身通算4作目の1位を獲得した。【写真】ジェジュン、誕生日イベントでファン歓声に笑顔「待ってた！」アーカイブ配信決定『Rhapsody』は、理想の自分を探し求める過程で揺れ動く心情や想い