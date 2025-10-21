9人組グローバルグループ・&TEAMが、世界的ポップ・ロック・バンドのOneRepublic（ワンリパブリック）来日公演のスペシャルゲストに決定した。2026年2月25日の神奈川・Kアリーナ横浜公演、27日の兵庫・GLION ARENA KOBE公演に出演する。【ソロカット】翼が生えて…天使のような&TEAMOneRepublicは、名曲「Apologize」「Counting Stars」、映画『トップガン マーヴェリック』の劇中歌「I Ain’t Worried」など、累計410