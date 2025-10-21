俳優の黒川想矢が、きょう21日に公開されたマイナビの新WEB CM「夏が終わった。未来がはじまった。」に出演する。【CMカット】横顔もすてき…！“迷いと決意”を表情で表現する黒川想矢新WEB CM「夏が終わった。未来がはじまった。」は、黒川演じるソウタと、親友のカイト（染谷隼生）を軸に描かれる青春ドラマ。監督は映画『ぼくのお日さま』でカンヌ映画祭「ある視点」部門に日本人監督最年少でノミネートした奥山大史氏が務