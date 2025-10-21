札幌・豊平警察署は2025年10月20日、窃盗の疑いで自称札幌市北区のとび職の男（25）を現行犯逮捕したと発表しました。男は20日午後3時40分ごろ、札幌市豊平区の書店で漫画4冊（販売価格合計3036円）を盗んだ疑いが持たれています。20日午後3時50分ごろ、「漫画本を万引きした男性を捕まえた」と店舗から110番通報がありました。警察によりますと、店内警戒中の警備員が棚から商品を手に取り、怪しい動きをしている男を見つけたため