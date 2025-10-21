ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５０．８０円近辺で推移している。ややドル高の動きが見られており、ドルは米地銀の貸倒損失への懸念と米利下げ観測を背景とした金曜日の下落から若干回復している。 投資家は今後の利下げペースの手掛かりを求めて、金曜日に発表される９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を注視している。同統計は当初先週水曜日に発表予定だったが、政府機関閉鎖により発表が延期していた。