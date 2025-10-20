軽い気持ちで始まった不倫関係も、最終的に周囲にバレてしまえば不幸な結果を招くことに。そこで今回は、そんな不倫が招く「不幸な状況」を紹介します。孤立無縁の状態に不倫している人に対して軽蔑や嫌悪感を覚える人は少なくありません。そのため、不倫が周囲にバレてしまった場合、家族や友人が離れていったり、職場でも白い目を向けられたりなど孤立無援の状態になってしまいます。そんな状態に置かれてしまえば精神的なストレ