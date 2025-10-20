「最近、ウエストのくびれがどこか行方不明…」と悩みを感じていませんか？それ、姿勢の崩れや運動不足によって「腹斜筋」が衰えているのが原因。この筋肉は、体をひねる・ねじるときに使われる“くびれ担当”の重要パーツです。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スパインツイスト】。座ったまま上半身をゆっくりねじるだけで、腹斜筋と体幹を同時に刺激し、効率よくお腹まわりを引き締められます。🌼