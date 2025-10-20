LINEの返信が淡泊になったり、会話の熱量が下がったりと、最近なんだか彼のテンションが落ちてきた気がすると、「もう冷めちゃったのかな？」と不安になるもの。でも、恋心は一度冷めたように見えても、ちゃんと“再起動”させることができるんです。そこで今回は、彼の愛情と恋心を“再起動させる”方法を紹介します。あえて“距離”をつくる勇気を持つずっと一緒にいると、安心感の裏で“刺激”が薄れてしまうもの。あえて少しだ