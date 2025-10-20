秋冬シーズン、「午後になると肌がくすむ」「乾燥とテカリ、どっちも気になる」といった肌トラブルを抱える大人世代は少なくありません。実は、ファンデーションではなく“下地”を見直すだけで、驚くほど化粧ノリも持ちも変わるんです。そこで今回は、大人世代の肌を１日中なめらかに整える【最新ベースメイクテク】を紹介します。🌼お疲れ顔が一瞬で“光をまとう肌”に！30代から差がつく【ツヤ肌ベースメイク】の極意“