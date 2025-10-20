好きな男性から「おれが幸せにする」と言われたいですよね。まるでプロポーズのようなセリフに憧れる女性は、多くいるのではないでしょうか。では、一体どんな女性が、その言葉を男性からかけてもらえるのでしょうか？男性が生涯愛したいと思う女性の共通点を4つあげます。ぜひ参考にしてくださいね。｜思いやりのある女性知り合いだけでなく、他人にも思いやりを持てる女性は、同性から見ても素敵です。誰にでも思いやりのある姿