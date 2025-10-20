立ちっぱなし、座りっぱなしなど、あまり歩いたりせずに股関節を動かす機会が減って柔軟性が失われてしまうと、脚太りの原因になりかねません。そこで習慣に採り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブルレッグオープン】。“脚を大きく回す”だけと簡単にでき、脚痩せの鍵とされる股関節の柔軟性UPが叶います。ダブルレッグオープン仰向けになった状態で両脚を大きく回していくエクササイズです。体幹の強化にもつなが